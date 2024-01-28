​Мактоминай: «Моуринью мне пишет: «Молодец, малыш»

Полузащитник Скотт Мактоминай дебютировал в первой команде «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуринью. Футболист высказался о португальском тренере.

«В день его ухода я увидел Моуринью в коридоре. Он пригласил меня в кабинет. Я не знал, что сказать, было трудно. Этот парень так много значил для меня – он подарил мне мечты, а теперь он уходил.

Я не знал, что и думать. Я просто сказал: «Спасибо за предоставленную возможность, вы стали для меня настоящей легендой, удачи в дальнейшей работе».

Мы до сих пор иногда связываемся. Если я провёл хорошую игру, он даёт мне знать. Он пишет: «Молодец, малыш». Он всегда меня так называл. Я ему очень благодарен», - сказал Мактоминай в подкасте High Performance.