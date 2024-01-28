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«Ньюкасл» готов подписать Леау слухи

28 Января 2024 • 17:43 Комментировать

«Ньюкасл» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Милана» Рафаэла Леау, об этом сообщает Telefoot.

По данным источника, «сороки» в ближайшее время сделают предложение итальянской командой по поводу трансфера португальца, над трансфером которого также работает «ПСЖ».

24-летний вингер выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро. Его соглашение с «россонери» рассчитано до лета 2028 года. 

В текущем сезоне Леау принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

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