«Ньюкасл» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Милана» Рафаэла Леау, об этом сообщает Telefoot.

По данным источника, «сороки» в ближайшее время сделают предложение итальянской командой по поводу трансфера португальца, над трансфером которого также работает «ПСЖ».

24-летний вингер выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро. Его соглашение с «россонери» рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне Леау принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.