«Брентфорд» перехватил норвежского нападающего у «Ньюкасла» и «Тоттенхэма»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Антонио Нуса продолжит карьеру в «Брентфорде».

Как стало известно Standard Sport, «Брентфорд» опередил всех своих конкурентов в гонке за талантливого 18-летнего вингера. Сообщается, что сумма трансфера составит 29,3 миллиона евро.

По сведениям источника, в ближайшее время Нуса вылетит в Англию для прохождения медицинского осмотра и завершения сделки. Отмечается, что после этого футболист вернется в «Брюгге», где проведет остаток сезона на правах аренды.

В текущем сезоне Нуса принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три голевые передачи.