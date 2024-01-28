«Барселона» начинает работу по поиску тренера, который возглавит команду летом. После поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил, что решил покинуть должность по завершению сезона.

Как сообщает RAC1, на первом месте в списке кандидатов у «Барселоны» находится Юрген Клопп. Немец летом тоже будет свободен – он уже анонсировал уход из «Ливерпуля».

Стоит напомнить, что Юрген Клопп на днях говорил о намерении взять в тренерской карьере паузу длиной в год. «Барселоне» наверняка будет сложно убедить немецкого специалиста принять команду уже в 2024 году.