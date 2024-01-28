Самые преданные наставники чемпионата Англии

Юрген Клопп сделал заявление о своём уходе из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Наставник пришёл в стан английской команды осенью 2015 года и проработал в ней более восьми лет. Редкое явление для современного мира футбола, что и заставило нас вспомнить о главных тренерах английских клубов, которые долгое время были у руля своих команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых преданных наставниках в чемпионате Англии.

Клопп и Гвардиола

Если в нынешнем футболе главный тренер продержится в клубе более года, то это уже успех. Слишком требовательными становятся боссы клубов к наставникам. Нет результата – будь добр покинуть свой пост. В нынешней АПЛ среди главных звёздных долгожителей можно выделить двоих. Пеп Гвардиола, который возглавил «Манчестер Сити» 1 июля 2016 года, и Юрген Клопп, вставший во главе «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. До десяти лет у руля «красных» немцу оставалось полтора года. Но Клопп решил по-своему и вряд ли передумает. Как и вряд ли вернётся в один из клубов АПЛ, раз уж дал обещание: «Даже если мне нечего будет есть, я не буду работать в другом английском клубе». Юрген словами не разбрасывается.

Клаф и Кербишли

Алан Кербишли в течение своей игровой карьеры дважды оказывался в «Чарльтоне». И во второй раз даже не спешил завершать игровую карьеру, пробыв больше года в роли играющего тренера. Вместе с «Чарльтоном» выходил в элитный английский дивизион и на посту главного тренера задержался на 14 лет, 9 месяцев и 14 дней. Дальше в карьере Кербишли было непродолжительное время у руля «Вест Хэма» и работа в качестве технического директора «Фулхема».

До прихода в «Ноттингем Форест» зимой 1975 года Брайан Клафф дважды выходил на поле в майке сборной Англии, успел поработать в четырёх английских клубах, выиграть звание чемпиона Англии сезона-1971/1972 вместе с «Дерби Каунти», в котором и проработал на тот момент дольше всего (чуть более шести лет). Но настоящий успех к Клафу пришёл вместе с «Ноттингем Форест». Изначально «лесники» находились на грани вылета из второго дивизиона, но после прихода Брайна начались чудеса. Закончилось они победой в чемпионате Англии в дебютном сезоне и двумя званиями обладателя Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов). Всего у руля «Ноттингем Форест» Клаф пробыл 18 лет, 4 месяца и 5 дней.

«Ириска»

Вполне вероятно, что Дэвид Мойес продержался бы в «Эвертоне» и дольше, чем 11 лет 3 месяца и 15 дней. Но ему поступило приглашение от «Манчестер Юнайтед». Возглавить «красных дьяволов» после личного приглашения сэра Алекса Фергюсона, отказаться от которого было невозможно, стало для тренера непростым решением. Вероятно, руководство «Манчестер Юнайтед» потом пожалело об этом решении, как и сам Мойес, который только спустя шесть лет нашёл «свой» клуб в лице «Вест Хэма». В стане «молотобойцев» Дэвид работает уже четыре года.

Мэтры

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон являются самыми преданными наставниками английских клубов. Оба проработали во главе главных клубов своей жизни более 20 лет. Венгер трижды приводил лондонский «Арсенал» к званию чемпиона Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Венгер собирался пробыть в клубе ещё некоторое время, но руководство изъявило желание расторгнуть контракт по завершении сезона-2017/2018. Таким образом, француз проработал в стане «Арсенала» 21 год и 9 месяцев.

Настоящий же рекордсмен – Фергюсон. Он возглавлял «Манчестер Юнайтед» более четверти века – 26 лет, 6 месяцев и 11 дней, накопив в своем активе 13 побед в чемпионате Англии, две Лиги чемпионов и бесчисленное количество Кубков, Суперкубков Англии.

Самые преданные тренеры чемпионата Англии

Тренер Клуб Срок работы Алекс Фергюсон «Манчестер Юнайтед» 26 лет, 6 месяцев и 11 дней Арсен Венгер «Арсенал» 21 год и 9 месяцев Брайан Клаф «Ноттингем Форест» 18 лет, 4 месяца и 5 дней Алан Кербишли «Чарльтон» 14 лет, 9 месяцев и 14 дней Дэвид Мойес «Эвертон» 11 лет, 3 месяца и 15 дней

Константин Лицин