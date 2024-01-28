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Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля»

28 Января 2024 • 13:20 Комментировать

Юрген Клопп по окончании сезона покинет «Ливерпуль». Немец собирается взять паузу в работе, но вряд ли планирует уйти окончательно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает варианты для наставника.

Сборная Германии

Пожалуй, первым на ум приходит именно этот вариант. Во время монолога об уходе из «Ливерпуля» Клопп несколько раз отметил, что он устал. Бешеный график топ-клубов выжигает наставников, так что мнение Клоппа обоснованно.

Наставник сказал, что летом не станет принимать какую-либо команду. Однако для европейских сборных теперь нет необходимости брать наставника сразу по окончании большого форума. Отбор к чемпионату мира начнётся лишь в 2025-м, так что Бундестим может дождаться Клоппа. Сам тренер говорил, что хотел бы однажды возглавить сборную страны. При этом с размеренным графиком национальных команд Клопп вполне может до 2026 года перезарядить батарейки.

«Бавария»

Любой топовый немецкий наставник всегда является кандидатом в «Баварию». Возможно, желание Клоппа взять перерыв в работе идеально устроит мюнхенцев. «Бавария» размышляет над будущим Томаса Тухеля, но в сложившейся ситуации наставника как раз и можно оставить до того момента, когда отдохнет нынешний рулевой «Ливерпуля». В конце концов это в стиле мюнхенцев – заранее договариваться с будущим тренером. Главный вопрос в том, возглавит ли Клопп «Баварию» с учётом его прошлого в «Боруссии». С другой стороны, Дортмунд он покинул уже довольно давно. 

«Реал» или «Барселона»

Учитывая, что речь не про это лето, вероятно, Клоппа можно представить в любом испанском топ-клубе. По крайней мере немец точно будет в списке потенциальных наставников команд, когда там будут искать нового тренера, когда бы этот момент ни настал. Кажется, что стилистически Клопп со своим темпераментом больше подходит каталонцам. С другой стороны, в Мадриде собирается состав, который очень хорошо подходит под футбол немца. В общем, увидеть его можно и там и там.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» сделает всё, чтобы заполучить Клоппа, когда вновь не выиграет Лигу чемпионов. При этом французы смогут предложить Клоппу интересные возможности. С одной стороны, будут почти безграничные финансы, чего не было в «Ливерпуле». С другой – в «ПСЖ» будут ставить высокие цели, но при этом чемпионат Франции требует меньшего напряжения, чем другие топ-лиги. То есть Клопп может быть под меньшим давлением. 

Отъезд в Саудовскую Аравию

Клопп отмечал, что устал, – это было главное слово в его речи, посвящённой уходу из «Ливерпуля». Вполне вероятно, что немец не захочет вновь работать в бешеном ритме топ-клубов. В этом случае можно предположить, что Клопп съездит в Саудовскую Аравию, заработает кучу денег и спокойно уйдёт на покой, чтобы жить жизнью обычного человека. 

Переход на должность функционера 

Опять же вопрос в том, готов ли Клопп вернуться к активной работе. Возможно, что нет, хотя останется желание быть в орбите большого футбола, но с меньшим давлением. Опыт Клоппа многим бы пригодился. Вряд ли его можно представить в роли спортивного директора, но какая-то должность координатора в клубе или федерации выглядит как вероятное будущее наставника. 

Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Сборная Германии ПСЖ Юрген Клопп Саудовская Аравия ещё теги
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