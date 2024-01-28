​Источник - де Дзерби заменит Хави в «Барселоне»

Хави Эрнандес покинет «Баврселону» по окончании сезона, об этом объявил сам специалист. А значить, клубу потребуется новый тренер. И наиболее вероятной фигурой для этого английское издание Daily Mail считает итальянского специалиста Роберто де Дзерби ,который сейчас тренирует английский «Брайтон». Д

ругие претенденты - это Рафаэль Маркес, тренер молодежной команды «Барселоны», а также бывший наставник «Реала» Хулен Лопетеги, тот самый, при котором «Реал» проигрывал ЦСКА в Лиге чемпионов.

Следует заметить, что итальянские тренеры никогда ранее не работали с «Барселоной».