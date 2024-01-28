Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хау: «Сложный, не лучший наш матч»

28 Января 2024 • 05:21 Комментировать

Английский «Ньюкасл» обыграл в гостевом матче «Фулхэм» и пробился в следующий раунд престижного Кубка Англии - турнира, который «Ньюкасл» не выигрывал с 50-х годов прошлого столетия. Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал итоги матча. Он заявил, что это действительно был не лучший матч его команды:

- Сложная игра, не лучшее наше выступление. Победы в таких матчах одерживаются в том числе и при помощи психологии, менталитета. Мотивация была, желание было, а второй тайм получился лучше и с технической точки зрения. И мы забили два неплохих мяча,  -цитирует слова Хау BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
06:03 · Англия. Премьер-лига
​Источник - де Дзерби заменит Хави в «Барселоне»
05:21 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Сложный, не лучший наш матч»
05:10 · Англия. Кубок Англии
​Марку Силва: «Мы были лучше, но проиграли»
27 Января
23:57 · Англия. Кубок Англии
«Ньюкасл» уверенно прошёл «Фулхэм»
22:27 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш забил дебютный гол за «Вильярреал»
21:53 · Англия. Кубок Англии
​Роб Эдвардс: «Верим, что можем побеждать везде»
21:10 · Англия. Кубок Англии
​Мареска: «Не учите Варди забивать» 1
20:13 · Англия. Кубок Англии
Хет-трик Жоао Педро вывел «Брайтон» в следующий раунд Кубка
20:07 · Англия. Чемпионшип
​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро 1
20:02 · Англия. Кубок Англии
«Лутон Таун» дожал «Эвертон» в компенсированное время
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен приобрести Галлахера у «Челси» 1 слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Заменить Клоппа в «Ливерпуле» может тренер из Португалии
19:17 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может переехать в Саудовскую Аравию слухи
19:11 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Ливерпуля» настроены на трофеи для Клоппа
18:48 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» расстался с Хонни Кастро
Все новости
Рекомендуем