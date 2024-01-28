​Хау: «Сложный, не лучший наш матч»

Английский «Ньюкасл» обыграл в гостевом матче «Фулхэм» и пробился в следующий раунд престижного Кубка Англии - турнира, который «Ньюкасл» не выигрывал с 50-х годов прошлого столетия. Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал итоги матча. Он заявил, что это действительно был не лучший матч его команды:

- Сложная игра, не лучшее наше выступление. Победы в таких матчах одерживаются в том числе и при помощи психологии, менталитета. Мотивация была, желание было, а второй тайм получился лучше и с технической точки зрения. И мы забили два неплохих мяча, -цитирует слова Хау BBC Sport.