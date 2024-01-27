Гуэдеш забил дебютный гол за «Вильярреал»

Вечером субботы «Вильярреал» проводит насыщенный матч с «Барселоной». Новичок «жёлтой субмарины» Гонсалу Гуэдеш забил во втором матче за свой новый клуб. Это случилось на 84-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу «Барселоны».

Отметим, что Гуэдеш принадлежит «Вулверхэмптону», что выступает в АПЛ. Контракт связывает португальца с «волками» до лета 2027 года, а в «Вильярреал» игрок атаки перебрался в рамках арендного соглашения до конца текущего сезона.

Текстовая трансляция матча, который подходит к концу, доступна на нашем портале.