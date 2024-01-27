Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может сменить клубную прописку.

По сведениям Football Insider, «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания 23-летнего футболиста. Сообщается, что «шпоры» готовы удовлетворить аппетиты «синих», которые хотят выручить с продажи Галлахера 93,7 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 28 матчах во всех турнирах и записал на свой счет шесть результативных передач.

На данный момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «Челси» находится на девятом месте.