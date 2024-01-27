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​Заменить Клоппа в «Ливерпуле» может тренер из Португалии

27 Января 2024 • 19:36 Комментировать

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершению сезона, о чём немецкий специалист объявил в пятницу. С того самого момента слухи начали связывать мерсисайдский гранд с разными тренерами.

Как сообщает на своих страницах Correio da Manha, одним из возможных кандидатов для «Ливерпуля» является Рубен Аморим. В настоящий момент этот 39-летний специалист возглавляет «Спортинг» - команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Отмечается, что в случае приглашения Аморима «Ливерпулю» придётся выплатить «Спортингу» компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Игроки «Ливерпуля» настроены на трофеи для Клоппа

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юрген Клопп ещё теги
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