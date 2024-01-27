Нападающий турецкого «Галатасарая» Хаким Зиеш может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, 30-летний марокканский футболист выступает за «Галатасарай» на правах аренды, его контракт принадлежит лондонскому «Челси».

Как утверждает Fotomac, «Аль-Шабаб» заинтересован в приглашении Зиеша. Сообщается, что клуб ждет одобрения со стороны финансового комитета Саудовской Аравии, и если сделка не будет заблокирована по какой-либо причине, то «Аль-Шабаб» направит официальное предложение «Челси».

В этом сезоне Зиеш принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две голевые передачи.

Действующий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Зиеша составляет 12 миллионов евро.