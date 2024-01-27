Игроки «Ливерпуля» настроены на трофеи для Клоппа

Юрген Клопп объявил о своём решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Как сообщает The Athletic, перед официальным публичным объявлением немецкий тренер в пятницу в 10:30 провёл встречу с командой. В ходе собрания Клопп сообщил о своём предстоящем уходе игрокам.

По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».

Напомним, что на неделе «Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против «Челси». Кроме того, мерсисайдцы лидируют в АПЛ и являются фаворитами Лиги Европы.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года.