​«Вулверхэмптон» расстался с Хонни Кастро

Английский «Вулверхэмптон» объявил о расставании с испанским защитником Хонни Кастро, который провле в клубе последние шесть лет. Кастро был отстранен от выступлений еще несколько недель тому назад по дисциплинарным причинам (по неофициальной информации, занялся рукоприкладством с партнером по команде во время тренировки), потому объявление клуба сейчас не выглядит неожиданным - скорее, наоборот.

Испанский защитник выступал за «волков» с 2018 года.

Сейчас «Вулверхэмтон» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата, у команды двадцать девять очков.