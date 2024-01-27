​Рио Фердинанд: «Фергюсон был опустошён, когда не получилось с Роналдиньо»

Мы уже сообщали о словах бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда о том, что во времена Алекса Фергюсона клуб пытался пригласить Роналдиньо, а затем взял вместо него Роналду. По словам Фердинанда, Алекс Фергюсон был очень расстроен тем, что у него не получилось заполучить Роналдиньо:

- Алекс Фергюсон был совершенно раздавлен тем, что Роналдиньо предпочел «Барселону». И нас пригласили на инаугурацию стадиона лиссабнонского «Спортинга». Криштиану Роналду сыграл там, остальное уже история. Но он попал в нашу команду только из-за разочарования с Роналдиньо, - цитирует слова Фердинанда Mirror.