​«Челси» повесил ценник на Лукаку

В последние годы нападающий Ромелу Лукаку ездит по арендам. В «Челси» настроены, наконец, продать бельгийца ближайшим летом. Как стало известно Daily Mail, лондонский клуб хочет заработать на трансфере Лукаку 37 миллионов фунтов (около 43 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 30-летний Лукаку на временной основе выступает за «Рому». В 26 матчах текущего сезона фактурный бельгиец записал на свой счёт 15 голов и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что действующий контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до середины 2026 года. Два с половиной года назад лондонцы заплатили за бельгийца 113 миллионов евро.