​В «Байере» не ожидают летнего ухода Хаби Алонсо в «Ливерпуль»

Юрген Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Мерсисайдский клуб хотел бы пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо – сейчас испанец хорошо показывает себя в «Байере».

Как сообщает немецкий Sky, в «Байере» не ожидают ухода Хаби Алонсо в «Ливерпуль» ближайшим летом. Одна из причин заключается в том, что молодой специалист уже полностью вовлечён в процесс планирования состава «фармацевтов» на сезон 2024/2025.

Стоит сказать, что действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до середины 2026 года. Леверкузенцы сейчас занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги.