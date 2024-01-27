​Эра Клоппа и Гвардиолы в АПЛ – интересная статистика

По завершению сезона Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля». На этом фоне гуру футбольной статистики из Opta представили информацию о самых длинных победных сериях в Английской премьер-лиге среди тренеров. Статистика подчёркивает величие Юргена Клоппа и его коллеги из «Манчестер Сити» - Хосепа Гвардиолы.

18 побед подряд – Юрген Клопп (октябрь 2019 – февраль 2020)

18 побед подряд – Хосеп Гвардиола (август – декабрь 2017)

17 побед подряд – Юрген Клопп (март – октябрь 2019)

15 побед подряд – Хосеп Гвардиола (февраль – август 2019)

15 побед подряд – Хосеп Гвардиола (декабрь 2020 – март 2021)