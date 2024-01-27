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Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа

27 Января 2024 • 13:25 Комментировать

Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт мерсисайдцев после расставания с немцем.

Выстраивание всех операций заново

Уход Юргена Клоппа – это настоящая революция для «Ливерпуля». Немец возглавлял команду с 2015 года и был одним из главных тренеров-старожилов. За это время «Ливерпуль» прошёл большой путь, превратившись из середняка в настоящий топ-клуб. Это был процесс, и речь не только о выборе футболистов и выборе тактики. Очевидно, что в клубе менялось многое, и это многое было выстроено под него. Теперь всё придётся перестраивать.

Конечно, самое интересное будет касаться трансферов. Нет сомнений, что Клопп играл важную роль при принятии решений. При немце «Ливерпуль» сделал много успешных переходов, но были и неудачи. Любопытно, как руководство мерсисайдцев будет работать с новым наставником, какую свободу ему даст.

Однако есть и иные вопросы, которые менее заметны, но тоже могли быть во многом в ведении Клоппа. Когда главный тренер работает долго, то таких процессов больше. Причём эта проблема может быть двусторонней. В «Ливерпуле» могли привыкнуть, что за какие-то вопросы отвечает наставник, и будут ждать их решения именно от сменщика Клоппа. В то время новый тренер как раз может этого не знать, ожидая, что это находится в ведении клуба. Безусловно, перестройка всех процессов – это всегда большой кризис.

Судя по всему, «Ливерпуль» уже этим занялся. Стало известно, что клуб покинул спортивный директор Йорг Шмадтке. Эта перестановка намекает, что в скором времени придёт другой специалист, который и будет выстраивать новый механизм.

Не пойти бы по пути «МЮ»

Что такое уход тренера-долгожителя – лучше всего видно на примере «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон ушёл из клуба более десяти лет назад, но «МЮ» до сих пор находится на стадии перестройки. Так, например, недавно стало известно, что клуб планирует назначить первого в своей истории спортивного директора. При Фергюсоне в этой должности необходимости не было. После его ухода была попытка сохранить роль в селекции за тренером, но потом обязанность по комплектованию передавали разным людям.

Другой урок, который «Ливерпулю» надо вынести из истории «МЮ», заключается в выборе стратегии. «Манкунианцев» штормит, и клуб постоянно делает резкие шаги в разные стороны: тренеры с разным взглядом, ставка на ветеранов-звёзд, на воспитанников, на молодых и перспективных. Как итог – «МЮ» находится в хаосе уже больше десяти лет.

Клопп уже сделал для «Ливерпуля» нормой борьбу за высшие места, и от его сменщика будут требовать того же. Тем важнее будет придерживаться стратегии, чтобы не было шатаний.

Кадровые изменения

Самое интересное, как уход Клоппа отразится на игроках. Прежде всего речь о Мохамеде Салахе. Немец превратил египтянина в топ-звезду. Салаху летом исполнится 32 года, при этом его контракт завершается летом 2025-го. Не решит ли форвард, что пришло и его время ставить точку в «Ливерпуле», чтобы новый тренер мог выстраивать игру без него? В такой же ситуации Виргил ван Дейк, которому стукнет 33 года летом. А что новый тренер будет делать с Трентом Александер-Арнольдом, которому Клопп выискивал разные роли и функции на поле?

В любом случае будет много вопросов по игрокам. Игру, которую ставил Клопп, повторить непросто. Нужен ли будет новому тренеру подобранный состав? Или точнее, как он захочет изменить игру, кем попробует усилить команду, а кто сядет в запас? Очевидно, что изменения будут. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, удержит ли Клопп «Ливерпуль» в зоне Лиги чемпионов.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

Роман Андреев


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