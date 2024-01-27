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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» (Часть 1)

27 Января 2024 • 09:27 Комментировать

Начинается новая футбольная «сантабарбара». Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль», и теперь будет много обсуждений, кто его сменит. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет своих кандидатов.

Томас Тухель

Стандартная история, когда речь заходит о преемнике Клоппа. Тухель здорово заменил тренера в «Майнце», а потом и в дортмундской «Боруссии». Стилистически их называют схожими, так что было бы странным вновь не обсудить этот вариант. Тем более что у Тухеля в «Баварии» пока не слишком складывается, и ходит много разговоров, что летом он может покинуть Мюнхен. Вдобавок к этому тренеру знакома Премьер-лига, что может стать лишним доводом в его пользу. Правда, минусы Тухеля тоже очевидны. Во-первых, он довольно конфликтен, что вряд ли устроит руководство «Ливерпуля», которое привыкло жить в гармонии. Во-вторых, работа Тухеля в последние годы также вызывает ряд вопросов. В «Челси» была победа в Лиге чемпионов, но это скорее стало стечением обстоятельств, а в «Баварии» он пока не может выстроить цельную игру.

Юлиан Нагельсманн

Ещё один немец в списке, который учился на футболе Клоппа. Нагельсманн хоть и молод, но уже имеет большой опыт. Более того, даже его работу в «Баварии» никак нельзя назвать провальной или неудачной. Сейчас Нагельсманн возглавляет сборную Германии, но летом, после Евро, его контракт завершится. Сам специалист не скрывает, что хочет вернуться в клубный футбол. Вряд ли Нагельсманн после «Баварии» готов будет в Германии возглавить какой-то клуб поменьше, ему интересно работать на более высоком уровне. Представить его в качестве сменщика Клоппа вполне возможно. Против Нагельсманна очевидных доводов и нет на самом деле, ведь пока что он поступательно двигался наверх, а увольнение из «Баварии» и спустя почти год всё так же выглядит крайне странным решением.

Хаби Алонсо

Испанец гремит с «Байером», его результаты в Леверкузене заставили говорить о нём как о будущем гении тренерского цеха. Если Алонсо сумеет с «аспириновыми» выиграть Бундеслигу – это будет настоящая сенсация. При этом нет сомнений, что в текущих результатах «Байера» огромная заслуга испанца. Сам Алонсо выступал за «Ливерпуль», и, по данным прессы, хотел бы его возглавить. Правда, назначение испанца летом будет большим риском. Всё же Хаби Алонсо проводит лишь первый полноценный сезон на топ-уровне, он ещё не проверял свои силы на уровне Лиги чемпионов. В Премьер-лиге сейчас собраны прекрасные тренеры, и испанцу всё же стоит себя чуть лучше подготовить к этому шагу.

Зинедин Зидан

Француз ждёт новый большой тренерский вызов. Конечно, Карло Анчелотти рано или поздно уйдёт из «Реала», а Дидье Дешам – из сборной Франции, но должно же Зидана заинтересовать что-то другое. По слухам, его звал «МЮ», но наставник не захотел погружаться в хаос. Однако в «Ливерпуле» всё более стабильно. Задачи перед командой стоят большие, чем не вариант? Если Зидан хочет попробовать себя в Англии, то лучше варианта ему не найти. Тем более что француз может спокойно подготовиться к новому сезону, ведь спешки никакой нет.

Роберто де Дзерби

Итальянца ждут в топ-клубе, и назначение в «Ливерпуль» выглядит вероятным. Де Дзерби тоже тактический гик. Более того, его командная игра при наложении на базу Клоппа может превратить мерсисайдцев в крайне любопытный механизм. С тактической точки зрения де Дзерби точно подойдёт. Наличие опыта в Премьер-лиге тоже является большим плюсом в пользу итальянца. Главный минус же очевиден. Де Дзерби никогда не работал с клубом такого масштаба, с такими задачами, с такими исполнителями. Назначение тренера без подобного опыта – это всегда риск для топ-клуба.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зинедин Зидан Хаби Алонсо Юрген Клопп АПЛ Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Роберто де Дзерби ещё теги
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