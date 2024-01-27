«Арсенал» может отпустить Виейра в аренду

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра, вероятно, отправится за игровой практикой в другой клуб.

Португалец не проходит в стартовый состав «канониров», поэтому может быть отпущен в аренду до закрытия зимнего трансферного окна. Согласно сведениям Football Transfers, арендовать 23-летнего футболиста может «Монако», также сообщается об интересе к хавбеку со стороны ещё одного клуба Лиги 1, название которого не раскрывается.

Фабиу Виейра принял участие в 14 матчах «Арсенала» в текущей кампании, всего трижды появившись в старте. На счету игрока два забитых мяча и четыре ассиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Виейра в 28 млн евро.