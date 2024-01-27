​Почеттино похвалил Эмилиано Мартинеса

«Астон Вилла» не сумела переиграть лондонский «Челси» в матче Кубка Англии, и теперь командам предстоит переигровка. Большой вклад в то, что его команда не пропустила, внес чемпион мира - аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес. Его выступление оценил и тренер «Челси» Маурисио Почеттино - соотечественник Мартинеса, между прочим.

- Он - чемпион мира, голкипер мирового класса. Такого вратаря всегда трудно пробить, - цитирует слова Маурисио Почеттино BBC Sport.

Лондонский «Челси» побеждал в Кубке Англии не менее восьми раз, однако в последний раз это случилось в 2018 году.