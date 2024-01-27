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​Эмери: «Справедливый исход матча»

27 Января 2024 • 03:26 Комментировать

«Астон Вилла» не сумела переиграть лондонский «Челси» в матче Кубка Англии, и теперь командам предстоит переигровка. Опытный кубковый боец, наставник «вилланов» Унаи Эмери, прокомментировал итоги игры, он подчеркнул амбиции своего клуба в престижном турнире.

- В матче были два разных тайма. Первый тайм остался за соперником, у них были шансы на взятие ворот. Но мы хорошо оборонялись. Второй тайм остался за нами, мы играли на их поле и создавали шансы. Я думаю, что ничья - справедливый исход такого матча, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В последний раз «Астон Вилла» брала Кубок Англии в 1957 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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