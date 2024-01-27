Стало известно, сколько заработает «Милан» на продаже Ориги

Нападающий «Милана» Дивок Ориги близок к переходу в клуб МЛС.

28-летний футболист не смог проявить себя в «Ноттингем Форест», где проводит текущий сезон на правах аренды. По информации Sky Sport, «Милан» отзовёт бельгийца, как и предполагалось ранее, а затем немедленно продаст в «Лос-Анджелес». Американский клуб арендует экс-форварда «Ливерпуля» с обязательством последующего выкупа за 5 млн евро.

Дивок Ориги отыграл девять матчей за «Ноттингем Форест» (всего два выхода в старте) в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до середины 2026 года.