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Стало известно, сколько заработает «Милан» на продаже Ориги

27 Января 2024 • 03:02 Комментировать
Милан
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Болонья
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Через 18 ч. 12 мин.

Нападающий «Милана» Дивок Ориги близок к переходу в клуб МЛС.

28-летний футболист не смог проявить себя в «Ноттингем Форест», где проводит текущий сезон на правах аренды. По информации Sky Sport, «Милан» отзовёт бельгийца, как и предполагалось ранее, а затем немедленно продаст в «Лос-Анджелес». Американский клуб арендует экс-форварда «Ливерпуля» с обязательством последующего выкупа за 5 млн евро.

Дивок Ориги отыграл девять матчей за «Ноттингем Форест» (всего два выхода в старте) в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноттингем Форест Дивок Ориги Лос-Анджелес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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