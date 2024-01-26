Леброн Джеймс обратился к Клоппу

Легендарный американский баскетболист отреагировал на то, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение покинуть свой клуб по итогу текущего сезона. Джеймс выразил немецкому специалисту благодарность за долгую работу.

«Юрген, спасибо тебе за все! Один из лучших тренеров, твои заслуги не будут забыты, а главное и более важное то, что ты никогда не будешь один. «Красные» будут скучать по тебе», — написал Джеймс в социальной сети.

Напомним, что Джеймс является болельщиком мерсисайдского клуба. Клоппу удалось за время пребывания на посту выиграть семи трофеев с 2015 года – и это не предел, в этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, победить в Лиге Европы, Кубке лиги и Кубке Англии.