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Гулачи может сменить «РБ Лейпциг» на клуб АПЛ

26 Января 2024 • 22:20 Комментировать
Штутгарт
...
РБ Лейпциг
Через 17 ч. 39 мин.

Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулачи стал трансферной целью «Ноттингем Форест».

Руководство «лесников» уже начало работу над подписанием венгра, не проходящего в основной состав «красных быков», информирует инсайдер Фабрицио Романо. Английский клуб намерен закрыть сделку в последние дни январского трансферного окна, но сделать это будет непросто, поскольку «РБ Лейпциг» не хотел бы терять 33-летнего вратаря по ходу сезона.

Петер Гулачи ни разу не появился на поле в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, но принял участие в одной встрече Лиги чемпионов и двух играх Кубка Германии. В общей сложности на счету кипера 287 матчей за коллектив из Лейпцига с момента прихода в клуб в 2015 году.

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