Терзич отреагировал на решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Эдин Терзич, главный тренер дортмундской «Боруссии» отреагировал на главную новость дня: Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля» после девяти лет работы в клубе.

«Очень неожиданная для меня новость. Но я Юргена хорошо знаю, и я уверен, что он принял обдуманное решение. Уверен в его карьере будет ещё замечательное место работы, где он себя проявит», - говорит Терзич пресс-службе «шмелей».

Напомним, что Клопп перебрался на «Энфилд» в далёком 2015 году и принёс «красным» семь трофеев, среди которых долгожданное чемпионство в Англии и Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Клопп заявил, что не изменит своего решения даже если «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне всё.