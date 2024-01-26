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Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала» слухи

26 Января 2024 • 21:30 Комментировать (1)

Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Звёздный француз либо продлит контракт с «ПСЖ», либо отправится в «Реал». Третьего, похоже, не дано, хотя ранее слухи связывали форварда ещё и с «Ливерпулем».

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mirror, переход Мбаппе в «Реал» может помочь «Манчестер Юнайтед» осуществить трансфер Винисиуса Жуниора. В прессе уже не впервые появляется информация о желании «красных дьяволов» заполучить звёздного бразильца.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов расстаться с Винисиусом при подписании контракта с Мбаппе.

Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
26 Января 2024 в 22:05
150 млн и забирайте.
За 180 млн переходит Холланд и Реал на 3-5 лет будет иметь сильнейший состав в мире.
КДБ и Салах через сезон/два - будет завершать игры на высоком уровне. А больше конкурентов не будет.
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