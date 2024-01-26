Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Звёздный француз либо продлит контракт с «ПСЖ», либо отправится в «Реал». Третьего, похоже, не дано, хотя ранее слухи связывали форварда ещё и с «Ливерпулем».
Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mirror, переход Мбаппе в «Реал» может помочь «Манчестер Юнайтед» осуществить трансфер Винисиуса Жуниора. В прессе уже не впервые появляется информация о желании «красных дьяволов» заполучить звёздного бразильца.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов расстаться с Винисиусом при подписании контракта с Мбаппе.
Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности
За 180 млн переходит Холланд и Реал на 3-5 лет будет иметь сильнейший состав в мире.
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