Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Звёздный француз либо продлит контракт с «ПСЖ», либо отправится в «Реал». Третьего, похоже, не дано, хотя ранее слухи связывали форварда ещё и с «Ливерпулем».

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mirror, переход Мбаппе в «Реал» может помочь «Манчестер Юнайтед» осуществить трансфер Винисиуса Жуниора. В прессе уже не впервые появляется информация о желании «красных дьяволов» заполучить звёздного бразильца.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов расстаться с Винисиусом при подписании контракта с Мбаппе.

​Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности