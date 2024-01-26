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​Рэшфорда заметили в ночном клубе, теперь он болеет

26 Января 2024 • 21:25 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был замечен в среду в ночном клубе Белфаста. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail, ссылаясь на кадры из социальных сетей. В пятницу Рэшфорд не тренировался – главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг объяснил это болезнью.

«Рэшфорд был болен, Эванс – тоже. Нам нужно посмотреть, как они восстанавливаются», - сказал тен Хаг журналистам.

Связана ли болезнь Рэшфорда с его походом в ночной клуб, сказать сложно. Журналисты обратились к представителям клуба и игрока за комментариями, но ответа пока нет.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 28 января – против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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