​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль»

В пятницу Юрген Клопп объявил о том, что по завершению сезона он покинет пост главного тренера «Ливерпуля». Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий на этот счёт.

«Я понимаю, что это довольно удивительная новость. Работа в течение длительного времени в одном и те клубе и с одними и теми же игроками немного снижает вашу мотивацию. Клопп проделывает фантастическую работу в «Ливерпуле», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Добавим, что Анчелотти сейчас готовит «Реал» к гостевому матчу чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Команды сыграют в субботу, 27 января.