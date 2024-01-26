​«Вините меня»: Клопп встал на защиту владельцев «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту владельцев клуба. Ранее фанаты мерсисайдского клуба регулярно обвиняли руководство в том, что траты на трансферы слишком низкие по сравнению с конкурентами.

«Было бы легко обвинить владельцев, сказать: «FSG мог бы потратить больше». Но это не так. Мы построили две трибуны, которые останутся навсегда. Мы построили тренировочную базу, которая останется на ближайшие 30-50 лет. Это по-ливерпульски, и мне это нравится.

То, что мы не выиграли АПЛ с 97 очками или Лигу чемпионов, это нормально. Можно сказать, что нам нужно было тратить больше денег на игроков. Я понимаю, что так думают фанаты, но так никогда не думают люди из профессии. Если вы хотите обвинить кого-то в том, что мы не выиграли три Лиги чемпионов, то вините меня, и никого другого», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершению сезона.