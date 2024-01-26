​Клопп: «Даже если мне будет нечего есть, я не возглавлю другой клуб в Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» выступил перед журналистами на пресс-конференции. Немецкий специалист подтвердил, что он никогда не будет работать в другом английском клубе. Как известно, по завершению сезона Клопп уйдёт из «Ливерпуля», отработав почти девять сезонов (с октября 2015 года).

«Нет никакой возможности того, что я возглавлю другой английский клуб. Никогда. Даже если мне будет нечего есть, этого не произойдёт», - сказал Клопп.

Также Юрген Клопп повторно подчеркнул своё намерение взять паузу в тренерской карьере – в ближайший год немец работать не будет.