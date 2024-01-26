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​«Будет сложно»: Энди Коул оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

26 Января 2024 • 18:29 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул порассуждал о перспективах клуба. Как известно, в декабре было объявлено о том, что компания INEOS выкупила 25% акций «красных дьяволов» и вскоре возьмётся за управление делами клуба.

«Будет интересно посмотреть, как они собираются привлекать игроков. Во многом это зависит от итогового места в АПЛ, будут еврокубки или нет.

Если еврокубков не будет, то как они собираются продавать свой проект? Привлекать возможностью бороться за Кубок Англии и Кубок лиги? Борьбой за чемпионство в АПЛ? Никто не знает, что будет с «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Вот почему я считаю, что им будет сложно убедить топ-игроков приехать летом. Сколько игроков готовы отказаться от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» ради «Манчестер Юнайтед»? Это лето будет интересным», - сказал Коул Betfred.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энди Коул
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18:29 · Англия. Премьер-лига
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