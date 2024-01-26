​Футболисты «Ливерпуля» шокированы решением Клоппа

Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона. Немецкий тренер сообщил, что рассказал об этом руководителям клуба ещё в ноябре. При этом футболисты не знали о намерении их наставника. Теперь они шокированы, о чём сообщил журналист The Telegraph Крис Баскомб.

«Хотя Клопп сообщил руководству «Ливерпуля» о своём намерении в ноябре, игроки были проинформированы только сегодня утром. Естественно, они так же шокированы, как болельщики и остальной футбольный мир», - сообщил Баскомб.

В настоящий момент Юрген Клопп готовит «Ливерпуль» к домашнему матчу против «Норвича» в Кубке Англии. Команды сыграют в воскресенье, 28 января.