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​Клопп: «Я не хочу ждать, пока стану слишком старым, чтобы вести нормальную жизнь»

26 Января 2024 • 17:40 Комментировать

Юрген Клопп покинет тренерский мостик в «Ливерпуле» по завершению сезона 2023/2024. О своём решении немецкий специалист уже объявил официально. По словам Клоппа, он хочет пожить нормальной жизнью.

«Я не хочу ждать, пока стану слишком старым, чтобы вести нормальную жизнь. Мне нужно хотя бы попробовать это делать», - сказал Клопп пресс-службе «Ливерпуля».

Ранее Юрген Клопп сообщил, что после ухода из «Ливерпуля» планирует сделать перерыв в карьере длиной в год.  

Добавим, что Клопп работает с «Ливерпулем» более восьми лет – с октября 2015-го. На текущий момент команда занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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