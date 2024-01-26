Де Дзерби отреагировал на слухи о «Ливерпуле»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о возможном переходе в «Ливерпуль» предстоящим летом.

Ранее действующий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет команду после окончания текущего сезона.

«Я сосредоточен на конце этого сезона. Мы хотим сосредоточиться только на целях «Брайтона», — приводит слова де Дзерби журналист Руан.

После 21 тура «Брайтон» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Ливерпуль» является лидером чемпионата, в копилке команды 48 баллов.

В ближайшем туре АПЛ «Брайтон» сыграет с «Лутоном», а «Ливерпуль» – с «Челси».