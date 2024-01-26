​«Конец эпохи»: Тен Хаг высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Юрген Клопп объявил о решении покинуть тренерский мостик в «Ливерпуле» по завершению сезона. Несколько слов на этот счёт сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Это нехорошо для Премьер-лиги. Конец эпохи – Клопп привёл «Ливерпуль» туда, где он должен быть. Он проделал потрясающую работу», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За прошедший период времени немец выиграл с мерсисайдской командой ряд титулов, в частности трофей Премьер-лиги и Лигу чемпионов.