Иво Грбич, хорватский страж ворот мадридского «Атлетико» перебрался в стан аутсайдера Английской премьер-лиги – клуба «Шеффилд Юнайтед». О переходе игрока официально вещает пресс-служба «клинков».

Согласно данным с портала Transfermarkt, вратарь подписал трудовое соглашение с новым клубом до лета 2027 года. Сумма компенсации, которую «Шеффилд Юнайтед» отдал «Атлетико» за вратаря, не известна.

Грбич в этом сезоне не сыграл ни единого матча за «матрасников» во всех турнирах. Вратарю 28 лет, а портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро. В мадридском клубе Грбич находился довольно давно - с лета 2020 года.