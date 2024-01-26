​Тухель отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Юрген Клопп удивил футбольный мир, объявив о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению текущего сезона. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Мне понадобится много времени, чтобы свыкнуться с этим. Это очень большая новость. Сначала мне нужно это переварить», - сказал Тухель журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. В настоящий момент немец готовит команду к домашнему матчу Кубка Англии против «Норвича». Команды сыграют в воскресенье, 28 января.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Ливерпуль» сейчас занимает первое место.