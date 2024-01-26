​В Германии надеются, что Клопп возглавит сборную страны

Юрген Клопп сообщил о том, что по завершению сезона он покинет «Ливерпуль». В мерсисайдском клубе немецкий тренер работал очень долго – с октября 2015 года. Теперь же, по словам Клоппа, у него заканчивается энергия для продолжения работы с командой.

Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, в Германии надеются, что Юрген Клопп возьмёт творческий перерыв, а затем возглавит сборную страны и выступит с ней на чемпионате мира – 2026.

В настоящий момент сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсманн. Именно он готовит команду к домашнему Евро-2024, хотя результаты в товарищеских матчах были неважными.