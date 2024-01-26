​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе

Юрген Клопп объявил о том, что в конце сезона он покинет должность главного тренера «Ливерпуля». Таким образом, мерсисайдский клуб в ближайшие месяцы будет искать нового рулевого для команды.

Что же касается будущего Клоппа, то в прессе уже появляется различная информация. Как сообщает испанское издание Sport, видеть немецкого специалиста у руля команды мечтает президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Функционер может воспользоваться возможностью и пригласить Клоппа в клуб.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о возможном уходе Хави из «Барселоны» по завершению сезона.