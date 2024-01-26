Йорг Шмадтке покидает должность спортивного директора «Ливерпуля» по завершению периода январского трансферного окна. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. Руководители «красных» выразили благодарность Шмадтке за проделанную с июня прошлого года работу.

«Ливерпуль» - особенный клуб. Возможность поработать здесь была для меня огромной честью, хотя я с самого начала знал, что это будет лишь короткий период времени», - сказал Шмадтке.

Функционер также поблагодарил клуб, футболистов и болельщиков. Шмадтке пожелал клубу всего наилучшего в оставшейся части сезона.