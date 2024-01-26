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​Каррагер отреагировал на заявление Клоппа об уходе из «Ливерпуля»

26 Января 2024 • 14:50 Комментировать

Юрген Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению нынешнего сезона. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист мерсисайдской команды Джейми Каррагер.

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба, когда бы она ни пришла. Я просто думал, что это произойдёт ещё через несколько лет. Какой тренер, какой мужчина. Давай, уйди с размахом, Юрген!» - написал Каррагер в социальных сетях.

Напомним, что Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. С тех пор немецкий специалист выиграл у руля команды ряд титулов, в частности Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

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Сегодня, 26 Января
14:51 · Англия. Премьер-лига
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