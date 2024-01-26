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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер

26 Января 2024 • 14:26 Комментировать

Эрик тен Хаг может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Ожидается, что компания INEOS, которая вот-вот возьмёт на себя управление футбольными делами клуба, примет решение по тен Хагу в конце сезона. Если результат признают неудовлетворительным, с нидерландским специалистом попрощаются.

Одним из кандидатов на должность рулевого «Манчестер Юнайтед» называется Томас Тухель. Как сообщает Bild, известный немецкий тренер хочет вернуться в Английскую премьер-лигу, и его привлекает возможность поработать на «Олд Траффорд». В прошлом Тухеля слухи уже связывали с «красными дьяволами».

В настоящий момент Тухель тренирует «Баварию». Поговаривают, что руководители немецкого гранда рассматривают возможность смены тренера в конце сезона.

Кстати, недавно на фоне критики Томас Тухель публично говорил, что в Англии он ощущал больше уважения, чем сейчас в родной Германии. Ранее на Туманном Альбионе Тухель тренировал «Челси».

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Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг ещё теги
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