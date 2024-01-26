Филлипс — о переходе в «Вест Хэм»: Я очень рад оказаться здесь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс, который вторую часть сезона проведёт в аренде в «Вест Хэме», высказался о переходе в столичный клуб.

«Мне очень приятно быть здесь». Всегда было много слухов о моем переезде в «Вест Хэм», поэтому я очень рад переходу.

Во второй части сезона команде предстоит сделать многое, и мне не терпится стать частью этого.

Здесь невероятная команда, и если я смогу прийти и добавить тот уровень, на который я способен. Я уверен, что мы сможем дать фанатам «Вест Хэма» много положительных эмоций до конца сезона», - приводит слова Филлипса пресс-служба клуба.