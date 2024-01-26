Мойес высказался о переходе Филлипса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс вторую часть сезона проведёт в составе столичного клуба.

«Мы очень рады пригласить в «Вест Хэм» игрока уровня Кэлвина.

Мы долгое время были его большими поклонниками и верим, что он добавит силы и конкурентоспособности нашей команде.

Кэлвин – полузащитник сборной Англии с большим опытом выступления в Премьер-лиге. Мы рады приветствовать его у нас в команде и с нетерпением ждем возможности поработать с ним», - приводит слова Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».

Контракт 28-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.