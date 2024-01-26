Полузащитник Кэлвин Филлипс перебрался в «Вест Хэм» из «Манчестер Сити» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

— Я уверен, что мы сможем порадовать болельщиков «Вест Хэма», — сказал на Филлипс на видео, которое клуб опубликовал в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Филлипс проведет остаток сезона в «Вест Хэме» на правах аренды, а летом лондонский клуб сможет выкупить контракт хавбека у «горожан».

В первой части сезона 28-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Согласно сведениям портала Transfermark, стоимость Филлипса составляет 28 миллионов евро.