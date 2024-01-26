Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола высказался о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»

26 Января 2024 • 10:11 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса, который в ближайшее время будет объявлен в качестве игрока «Вест Хэма», где он проведёт в аренде оставшуюся часть сезона.

«Почему он не может вернуться обратно? Он должен проявить себя, чтобы я понял, насколько я был неправ. Он помогал нам на каждой тренировке и в те минуты, когда он был на поле. Он отличный парень. Так почему бы и нет?» - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне Филлипс провел на поле всего 319 минут во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
10:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»
05:28 · Англия. Премьер-лига
​Жезуса кинули на 50 тысяч долларов в Counter Strike
05:05 · Англия. Премьер-лига
Оуэн рассказал о болезни своего сына
04:33 · Англия. Премьер-лига
​Легенда североирландского футбола повесила бутсы на гвоздь
04:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Англии слухи
03:51 · Англия. Премьер-лига
Манкильо: «АПЛ превосходит Ла Лигу»
03:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Броя может стать отличным форвардом, я постоянно сравниваю его с Кейном»
03:03 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Никогда не понимал, почему «Тоттенхэм» не добирается до решающих стадий турниров»
02:28 · Англия. Кубок Англии
​Брукс: «Хочу быть готовым к Евро-2024»
02:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему Филлипс не заиграл в «Манчестер Сити»
02:14 · Англия. Кубок Англии
​Скотт: «Мы были исключительно хороши»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об уходе Беррады в «Манчестер Юнайтед»: «Клуб должен найти способ его заменить»
01:46 · Англия. Кубок Англии
Постекоглу: «Мэддисон так хорош на тренировках, будто травмы и не было»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Баварии» от Филлипса слухи
00:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии Дайер останется в «Баварии» до 2025 года
Все новости
Рекомендуем