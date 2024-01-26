Гвардиола высказался о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса, который в ближайшее время будет объявлен в качестве игрока «Вест Хэма», где он проведёт в аренде оставшуюся часть сезона.

«Почему он не может вернуться обратно? Он должен проявить себя, чтобы я понял, насколько я был неправ. Он помогал нам на каждой тренировке и в те минуты, когда он был на поле. Он отличный парень. Так почему бы и нет?» - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне Филлипс провел на поле всего 319 минут во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.