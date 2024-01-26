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Пять футбольных клубов с самым большим доходом по итогам прошлого года

26 Января 2024 • 17:55 Комментировать

Современный футбол – это бизнес. С этим сложно поспорить. Клубы создаются и продаются для того, чтобы приносить доход своим владельцам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти футбольных клубах, которые получили самый большой доход по итогам прошлого года.

На чём заработать

Возможностей заработать у футбольных клубов достаточно много: спонсорские контракты, права на телетрансляцию матчей, доход от трансферов, продаж билетов, мерчей, призовые за победы и участие в различных турнирах и чемпионатах, а также иные поступления в бюджет.

Оба «Манчестера» в списке

Среди пяти самых доходных клубов мира по итогам прошлого года расположились два английских клуба. «Манчестер Юнайтед» (5-е место) с 746 млн евро дохода, а также «Манчестер Сити» (2-е место) с доходом 826 млн евро. Отметим, что год назад «горожане» были лидерами рейтинга, заработав 731 млн евро. В этот раз доходы увеличились почти на 100 млн евро за счёт побед в пяти различных турнирах. И вряд ли вторая строчка расстраивает «Манчестер Сити».

Лучший французский клуб

Виртуальные бронзовые медали рейтинга достались «ПСЖ». Несмотря на уход Лионеля Месси из клуба на правах свободного агента, парижский клуб увеличил свой доход в прошлом году на 19% (с 654 млн евро до 802 млн евро). Этот результат позволил «ПСЖ» занять третью строчку рейтинга. Причём парижане впервые забрались на третью строчку рейтинга самых доходных клубов. Отметим и высокую посещаемость клуба, а также сохранение Мбаппе, продажа футбольных маек которого составляет определённую долю дохода «ПСЖ».

«Барселона» имеет доходы

Последние пару лет «Барселона» и долги идут рядом. Постоянные финансовые проблемы даже не позволили Месси вернуться в Каталонию. И при всём этом Хави пытается выстроить новую команду. Но куда важнее, что «Барселона» умеет зарабатывать. По итогам 2023 года каталонцы получили доход в размере 800 млн евро. Это на 162 млн евро больше, нежели в прошлом году.

«Реал» снова лидер

Последний раз «Реал» был самым высокодоходным клубом мира в сезоне-2017/2018. В прошедшем сезоне мадридский клуб стал вторым в чемпионате Испании, выиграл национальный Кубок и достиг полуфинала Лиги чемпионов. Бесспорно, львиную долю доходов принесли спонсорские контракты мадридского клуба, который заработал 831 млн евро. Но не стоит забывать, что 103 из них ушли на трансфер Джуда Беллингема, который явно принесёт мадридскому клубу ещё больше трофеев, а следовательно, и денег. Только футболок с фамилией юного англичанина продано порядка 100 тысяч, что пополнило казну «Реала» на 6 млн евро.

Клуб
Доход, млн евро
«Реал» Мадрид 831
«Манчестер Сити» 826
«ПСЖ» 802
«Барселона» 800
«Манчестер Юнайтед» 746

Константин Лицин

 


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Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ ещё теги
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