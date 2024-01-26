​Жезуса кинули на 50 тысяч долларов в Counter Strike

Как мы уже сообщали, форварда «Арсенала» Габриэля Жезуса «забанили» в известной игре Counter Strike. А причина, оказывается, в следующем - бразильский игрок слишком увлекся приобретением всяких «фишек», помогающих в игре, потратив на это не менее пятидесяти тысяч долларов!

Такие затраты со стороны фаната показались создателям игры слишком подозрительными (а вдруг украл и тратит чужие деньги?), и они решили временно прикрыть его аккаунт. Сейчас бразильский футболист пытается разблокировать его и снова рубиться в «контру» - ведь не зря говорят, что «вся наша жизнь - игггрррраааа!»